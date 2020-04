Extrem seltener Affe in Zoo in Frankreich geboren

In Frankreich ist ein extrem seltener Affe geboren worden: Der Tonkin-Schwarzlangur wächst im Zoo der Zitadelle von Besancon im Osten des Landes auf, wie der Tierpark am Montag mitteilte. Er ist fast sechs Wochen alt - seine Geburt am 18. März ging in der Aufregung über die Corona-Ausgangssperre unter, die einen Tag zuvor in Frankreich verhängt worden war.