Uraufführung von Gerd Kührs „Corona-Meditation“ im Netz

Das Projekt wird vom styriarte-Studio in Graz aus ins Internet gehen. Die junge Pianistin Olga Chepovetsky wird das Werk im Studio spielen, ihr Kollege Philipp Scheucher schaltet sich aus seiner Wohnung in Hannover zu. Anschließend wird Huber mit Kühr und Chepovetsky ein Gespräch führen, das dem Publikum Gedanken über das Werk vermitteln soll.

Dann wird es spektakulär: In einem zweiten Durchgang können sich Pianistinnen und Pianisten aus der ganzen Welt via Zoom zuschalten und das Stück gemeinsam aufführen. Das Ganze wird in ein Livegesamtbild gefasst, damit die Zuschauer alle Mitwirkenden sehen können. Gerd Kühr hat das Stück schon mit allen zu erwartenden Unschärfen, den Verschiebungen in Tonhöhen, Klang und Tempi konzipiert und will damit eine neu Art von „Hauskonzert“ hervorbringen.