Schrittweise Normalität: Der Mai wird der Monat der Lockerungen

Wien – Dass das Alltagsleben im Mai erweitert wird, hat uns Bundeskanzler Sebastia­n Kurz (ÖVP) schon vor Tagen angekündigt. Doch mehr als ein Datum hat er uns damals noch nicht in Aussicht gestellt. Seit Dienstag kennen wir aber die Details. Am 30. April, Schlag Mitternacht, enden die seit Mitte März verhängten Ausgangsbeschränkungen, Was aber bleibt, ist die Vorsichtsmaßnahme des Ein-Meter-Abstandes, um eine Ausbreitung des ansteckenden Coronavirus weiter einzudämmen. Die geringen Infektionszahlen der vergangenen Tage machen die Lockerungen möglich.