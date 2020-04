LH Platter über Kurzarbeit im Tourismus: „Wir lassen niemanden hängen“

Deshalb erhalten die Verbände einen Zuschuss von 20 Millionen Euro. „Damit sollen sie in einer ersten Phase gestützt werden – es braucht jedoch sicherlich noch weiter­e Beschlüsse“, ist sich Platter sicher, denn in den vergangenen Tagen hat sich ein weiteres Problem aufgetan. Rund 780 der 1500 TVB-Mitarbeiter in Tirol wurden nämlich zur Kurzarbeit angemeldet, jetzt bremsen aber Bund und Arbeitsmarktservice. Nur für einen Teil ist dieses Arbeitsmodell möglich, Entlassungen drohen. „Das werden wir aber verhindern. Gerade in den kommenden Tagen und Wochen wird es auch wesentlich sein, dass wir auf ihre touristische Expertise und Erfahrung setzen können“, sagt ein sichtlich verärgerter Platter. Schließlich vertritt er als Tiroler Tourismusreferent die wichtigste Fremdenverkehrsdestination in Österreich. Außerdem geht es um die Durchsetzung gegenüber seinen ÖVP-Parteifreunden in der Bundesregierung.