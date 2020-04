Kommission zu Ischgl in Zielgerade: U-Ausschuss wohl fortgesetzt

Innsbruck – Der politische Alltag im Land kommt wieder in die Gänge, vor dem Landtag am 13. Mai gibt es allerdings einige Brocken abzuarbeiten. Vor allem, was die Aufarbeitung des Corona-Krisen­managements in Tirol betrifft. Gestern berieten die Klubchef der sechs Landtagsfraktionen über eine gemeinsame Vorgangsweise zur Einsetzung einer Expertenkommission – und die zeichnet sich ab.