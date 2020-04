Innsbruck – Zugegeben, das Spektakel ist beeindruckend. Das tiefe Dunkelblau des Nachthimmels geht Richtung Westen in ein sanftes Violett über, unter dem sichelförmigen Mond strahlt die Venus in die Nacht. Und plötzlich zieht am Montagabend gegen 20.45 Uhr eine zarte Lichterschnur quer über Innsbruck.

„Zurzeit sieht es ja wirklich recht gut aus“, gibt Rainer Eisendle, Hobbyastronom und Gründer des Astrostammtisches in Hall, zu. Doch die Flugkörper sind ihm sprichwörtlich ein Dorn im Auge bzw. im Fernglas. Er kritisiert ebenso wie zahlreiche professionelle Astronomen weltweit, dass durch die stetig steigende Zahl an Satelliten das Betrachten des nächtlichen Sternenhimmels massiv beeinträchtigt wird. 60 Kleinsatelliten mit einem Gewicht von rund 200 Kilogramm hat Musks privates Raumfahrtunternehmen SpaceX gerade am Mittwoch voriger Woche ins Weltall geschossen. Die Flugkörper sollen bis 2030 für das Projekt „Starlink“ rasantes Breitband-Internet in die entlegensten Winkel der Erde bringen.