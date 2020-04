Fehlende Laufkundschaft setzt Geschäfte in Schwaz unter Druck

Schwaz – Die Hoffnung, dass die Lust aufs Einkaufen nach der Corona-bedingten Ausgangssperre den Umsatz kräftig ankurbelt, hat sich nicht erfüllt: In den Geschäften in der Schwazer Fußgängerzone gibt es teils massive Umsatzeinbußen.

Die Situation sei hier in Schwaz schon immer schwierig gewesen, aber jetzt sei es noch ruhiger geworden, heißt es in der Tyrolia-Buchhandlung. Vielleicht liege es daran, dass die Gastronomie noch nicht offen habe, oder an den Masken oder dass am Monatsende Geld knapp werde, meint Eva Klocker (Angerer Taschen). Beim Lokalaugenschein der TT wird jedenfalls durch die Bank bestätigt, dass die Laufkundschaft weiter abgenommen habe. Viele der Unternehmer hier haben ihr Personal deshalb reduziert, etliche auch ihre Öffnungszeiten.