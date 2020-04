Anwalt: Strache hat Ibiza-Flug in Privatjet „selbst bezahlt“

Dokumentiert soll der Flug auf Straches von den Ermittlern beschlagnahmten Privat-Handy sein. Im Sommer 2018, also ein Jahr vor dem heimlich aufgenommenen Video auf Ibiza, soll es mit der Familie von Wien in Richtung Partyinsel gegangen sein. Die Maschine soll einem Bekannten Straches gehört haben, der laut „Krone“ in einer Rechnungshofliste als Parteispender aufscheint.