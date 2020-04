Kritik an Krisenkommunikation der Wörgler Stadtführung

Wörgl – Informationen ausschließlich online zur Verfügung zu stellen, reicht nicht aus, betonen in Wörgl die beiden grünen Gemeinderäte Christine Mey und Richard Götz und prangern damit die Kommunikation der Stadtführung über gemeindeinterne Infos zur Corona-Krise an. „Es ist definitiv zu wenig, per Stadt-Homepage mitzuteilen, dass der Parteienverkehr eingestellt wurde und man sich über das weitere Vorgehen auf www.woergl.at informieren soll“, meint GR Mey. GR Götz vermisst neben einem Postwurf und/oder einer Stadtmagazin-Sonderausgabe auch mehrsprachige Infos. Auch das kommunalpolitische Schweigen kritisieren die beiden. Zur Einstellung eines neuen Stadtamtsdirektors, zum Jahresabschluss 2019 oder den Beratungen zum Budget 2020 habe es kein Wort aus dem Bürgermeisterbüro gegeben.