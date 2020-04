Neue Broschüre in leichter Sprache: Hilfe für Patienten an Innsbrucker Klinik

Innsbruck – Die Sprache, die auf der Klinik gesprochen wird, ist für viele Patienten oft nicht leicht zu verstehen. Menschen mit Lern- und Leseschwierigkeiten tun sich damit noch schwerer. Deshalb haben die Tirol Kliniken in Zusammenarbeit mit Betroffenen nun eine Broschüre gestaltet, mit der sie eine Vielzahl von Informationen in leichter Sprache zur Verfügung stellen.

In einfach gebauten, kurzen Sätzen werden darin u. a. wichtige Begriffe erklärt und es wird der Tagesablauf auf einer Station erläutert. Auf schwierige Wörter wird dabei verzichtet.

Die Tirol Kliniken sind damit die erste Krankenanstalt in Österreich, die ein solches Projekt ausgearbeitet haben. Bereits 2018 erhielt die Initiative „Gesundheit für Alle“ den Mitgliedspreis des ONGKG (Österreichisches Netzwerk Gesundheitsfördernder Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen) für die Übersetzung der Internetseite der Tirol Kliniken in leichte Sprache. Die Broschüre liegt an der Klinik auf und kann unter https://go.tt.com/3eYvfar heruntergeladen werden. (TT)