Bluttat auf oö. Bauernhof: Zweiter Schuss war tödlich

Nach der Bluttat in Kronstorf (Bezirk Linz-Land), bei der ein 46-jähriger Bauer seine Mutter in der Nacht auf Samstag getötet haben soll, hat die Obduktion ergeben, dass der zweite Schuss tödlich war. Das „Obduktionsergebnis steht im Einklang mit der Verantwortung des Tatverdächtigen“, meinte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Steyr, Andreas Pechatschek, am Dienstag zur APA.