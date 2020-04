Pallin-Nachfolge: Wunschkandidat beim HCI heißt Samuelsson

„Wer darf einreisen? Darf man ausreisen?“, nennt Günther Hanschitz, Obmann des HC Innsbruck, nur zwei klein­e Fragen, die einen während der Corona-Krise in der internationalen Liga-Gemeinschaft beschäftigen. Auf neue Übersee-Legionäre (USA, CAN) würde momentan ja ein Grenzstopp warten, folglich wird zur Stunde auch die Anzahl der Legionäre diskutiert, bis hin zu einer rein nationalen Meisterschaft scheint vieles möglich. „Es ist alles offen, die Regierung entscheidet“, wartet auch Hanschitz, was von Seiten des Gesetzgebers erlassen wird.

An Trainerkandidaten mangelt es den Innsbrucker Haien trotz der ungewissen Zukunft nicht. „Wir haben sehr viele Anfragen. Es soll ein Europäer sein“, hält Hanschitz fest, der durchaus mit einem Comeback von Tommy Samuelsson liebäugelt. Der mittlerweile 60-jährige Schwede stand in der Saison 2004/05 bei den Haien an der Bande, werkte zuletzt in seiner Heimat bei Skellefteå AIK. Es wäre eine Sensation. (lex)