Mann mit Machete am Ballhausplatz festgenommen

In der Wiener Innenstadt ist am späten Dienstagvormittag ein mit einer Machete bewaffneter Mann festgenommen worden. Der Verdächtige wurde am Ballhausplatz vor der Präsidentschaftskanzlei gestellt, bestätigte die Polizei Augenzeugenberichte. Der 33-Jährige sei zuvor mit einem Auto unterwegs gewesen und habe einen Passanten nach dem Weg zum Parlament gefragt.