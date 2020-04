Tausende Corona-Tote in britischen Pflegeheimen

In britischen Pflegeheimen sind Tausende Menschen an den Folgen ihrer Corona-Infektion gestorben. Allein in England und Wales starben 4.343 Heimbewohner in zwei Wochen (10. bis 24. April), wie die nationale Statistikbehörde ONS am Dienstag mitteilte. Die Betreiber der Einrichtungen fürchten, dass der Höhepunkt der Pandemie in ihren Häusern noch nicht erreicht ist.

In den Heimen nehme die Zahl der Toten deutlich zu, warnten sie. In den täglich von der Regierung veröffentlichte Statistiken zu den Covid-19-Toten werden nur Sterbefälle in Krankenhäusern erfasst. Bisher sind demnach mehr als 21.000 Menschen an den Folgen ihrer Ansteckung in den Kliniken gestorben. Kritiker hatten stets eine hohe Dunkelziffer vermutet, auch wegen des Mangels an Corona-Tests.

Unterdessen wurde mit einer landesweiten Schweigeminute in Großbritannien den an Covid-19 gestorbenen medizinischen Fachkräften gedacht. Auch der britische Premierminister Boris Johnson nahm an der Schweigeminute am Vormittag zu Ehren der insgesamt 98 vestorbenen Pflegekräfte des nationalen Gesundheitsdienstes NHS sowie Sozialarbeiter teil.

„Zu viele“ medizinische Fachkräfte seien an den Folgen der Viruserkrankung gestorben, sagte der neue Vorsitzende der oppositionellen Labour-Partei, Keir Starmer, in einer Videobotschaft auf Twitter. „Niemand sollte sein Leben aufs Spiel setzen, weil er nicht über die richtige Schutzausrüstung verfügt“, fügte er hinzu. Damit verwies er auf den Mangel an medizinischen Kitteln und Masken, über den sich die Pflegekräfte seit Wochen beklagen.

