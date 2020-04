Ex-Präsidentschaftskandidatin Clinton unterstützt Joe Biden

Vor vier Jahren unterlag sie bei der US-Präsidentschaftswahl Donald Trump - jetzt hat sich Hillary Clinton hinter dessen designierten Herausforderer Joe Biden gestellt. Die gescheiterte Präsidentschaftsbewerberin der US-Demokraten des Jahres 2016 sprach Biden am Dienstag bei einer gemeinsamen Online-Videokonferenz ihre Unterstützung aus.

„Ich wünschte, du wärst jetzt schon Präsident“, sagte die frühere Außenministerin in Hinblick auf die Coronavirus-Pandemie. „Stellt euch vor, was es bedeuten würde, wenn wir einen richtigen Präsidenten hätten, und nicht nur jemanden, der im Fernsehen einen spielt.“

Biden soll nun am 3. November für die Demokraten eine Wiederwahl Trumps verhindern. Der 77-jährige Ex-Vizepräsident hatte sich bei den Vorwahlen seiner Partei durchgesetzt, seine Mitbewerber schieden nach und nach aus dem Rennen aus.

Wegen der Coronavirus-Pandemie hat sich Biden zudem in sein Privathaus zurückgezogen und hat Schwierigkeiten, Gehör zu finden. Trump dagegen ist in der Krise in den Medien dauerpräsent.