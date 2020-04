Bertelsmann-Studie sieht weltweite Schwächung der Demokratie

Der Abbau von Rechtsstaatlichkeit und politischen Freiheiten bringt einer Bertelsmann-Studie zufolge zunehmend auch einst stabile Demokratien ins Wanken. So trieben Regierungen in Brasilien, Indien und Ungarn aktiv die Schwächung der Demokratie voran, heißt es im am Mittwoch veröffentlichten Bertelsmann-Transformationsindex (BTI). In der Coronakrise könnte sich diese Entwicklung noch verstärken.