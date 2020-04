Berlin will Reisewarnung verlängern - Deutsche gegen Öffnung

Keine guten Nachrichten für Österreichs Tourismus: Die deutsche Bundesregierung will laut einem „Spiegel“-Bericht die weltweite Reisewarnung wegen der Coronavirus-Pandemie einem Bericht zufolge bis Mitte Juni verlängern. Eine aktuelle YouGov-Umfrage zeigt, dass dies auch im Sinne der deutschen Bevölkerung wäre. Fast 50 Prozent sprechen sich demnach sogar gegen eine Grenzöffnung im Sommer aus.

Der „Spiegel“ beruft sich in seinem „Bericht“ vom Mittwoch auf einen entsprechenden Beschlussvorschlag, den das Auswärtige Amt (AA) kurz vor der Kabinettssitzung unter den Bundesministerien abgestimmt habe. Demnach heiße es in der Beschlussvorlage, die bisher gültige Reisewarnung gelte „bis auf weiteres“, mindestens aber bis Mitte Juni. Vor diesem Datum solle die Lage noch einmal neu bewertet werden, dazu wolle man sich vor allem mit den EU-Nachbarn eng abstimmen. Die Verlängerung soll laut „Spiegel“ an diesem Mittwoch vom Kabinett verlängert werden, mindestens bis zum 14. Juni.