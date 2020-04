Riesiger Asteroid fliegt an der Erde vorbei

Ein riesiger Asteroid wird noch am Mittwochvormittag an der Erde vorbeifliegen. Der etwa zwei Kilometer breite Himmelskörper „1998 OR2“ biete Astronomen eine außerordentliche Gelegenheit, ihn mit Teleskopen im Detail zu studieren, teilte die US-Weltraumbehörde Nasa am Dienstagabend (Ortszeit) mit.