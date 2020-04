Diskussion um rechtliche Bedingungen: Tiroler Weg verbot Besuch bei Freunden

Was auf Bundesebene seit 16. März gültig ist, wurde allerdings in Tirol drei Tage später per Landesverordnung deutlich verschärft. Diese regelte die so genannte Selbst­isolation oder Vollquarantäne – und hatte größere Auswirkungen auf den persönlichen Lebensbereich. Denn anders als in der Bundesverordnung wurde hier festgeschrieben, dass der eigene Wohnsitz nur aus triftigen Gründen zur Deckung von Grundbedürfnissen verlassen werden durfte. Ein Besuch bei Freunden war damit ausgeschlossen.