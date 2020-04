Osttiroler Feuerwehrmasken für medizinische Hilfe in Peru

Lienz, Zams, Moro – Die Atemschutzmasken der Feuerwehr haben normalerweise den Zweck, die Helfer bei Einsätzen zu schützen. Im Rahmen eines Hilfsprojekts kommen sie aber in abgewandelter Form bald Bedürftigen in Peru zugute, und zwar als Beatmungsmasken für Corona-Kranke.

Dabei ziehen die Osttiroler Blaulicht-Organisationen mit dem Lienzer Krankenhaus und dem Hightech-Unternehmen Micado an einem Strang. „Wir haben gehört, dass in Italien in der Not Tauchermasken zu Beatmungsgeräten umfunktioniert wurden“, erzählt Peter Ladstätter, Bezirksobmann der Bergrettung. „Da Tauchermasken bei uns eher Mangelware sind, haben wir ausgediente Überdruck-Atemschutzmasken der Feuerwehr hergenommen.“ Die Firma Micado fertigte innerhalb von wenigen Tagen die ersten Prototypen im 3D-Druck. Das Krankenhaus Lienz stellte Virenfilter zur Verfügung.

Die so hergestellten Beatmungsmasken sitzen fest am Kopf, sind leicht zu reinigen und lassen sich wiederverwenden. Sie wurden auch dem Gesundheitsministerium zur Kontrolle vorgelegt, berichtet Ladstätter.

Demnächst werden 21 dieser Masken beim Orden der Barmherzigen Schwestern in Peru ankommen. Der Orden aus Zams leistet im peruanischen Moro seit 37 Jahren Entwicklungshilfe. Wie es der Zufall will, ist eine der Schwestern seit Langem mit der Mutter eines Sillianer Bergretters befreundet. So kam der Kontakt zustande – und die Idee, in Peru zu helfen. (co)