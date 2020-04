Tirol in Corona-Krise: Zehntausende Jobs in Gefahr, bis zu 4,8 Milliarden Ausfall

Im mittleren Szenario wurde davon ausgegangen, dass bis Herbst wieder 100 Prozent der österreichischen Gäste anreisen würden. Auch die deutschen Gäste würden demnach bis Herbst zumindest zur Hälfte wiederkommen. Hier droht Tirols Wirtschaft heuer ein Verlust von rund 3,6 Mrd. Euro an Bruttowertschöpfung (davon allein fast 1,5 Mrd. Euro im Tourismus), etwa 31.600 Arbeitsplätze würden demnach verloren gehen.

Im pessimistischen Szenario wurde angenommen, dass die Nächtigungen österreichischer Gäste in Tirol bis Herbst nur auf 70 Prozent steigen und andere Zielmärkte wie vor allem Deutschland gerade einmal auf 10 Prozent des früheren Niveaus kommen würden. Hier würde ein Ausfall von 4,8 Mrd. Euro (davon 2 Mrd. Euro im Tourismus) drohen und sogar 42.500 Arbeitsplätze verlorengehen. Das Minus bei Steuern und Sozialabgaben liege dann bei 1,28 Mrd. Euro. Und leider sei auch diese düstere Prognose „nicht unrealistisch“, zudem seien auch kräftige Einbußen in der kommenden Wintersaison möglich, warnte Wirtschaftskammer-Chefvolkswirt Stefan Garbislander.

Für Walser ist „erschreckend“, dass es in Tirol fast 15.000 Anträge für Geld aus dem Härtefallfonds gegeben habe, diese Firmen eine Krise also nicht einmal wenige Wochen ohne Hilfe überstehen können. Wenn die Krise länger dauere, drohe mit 12.000 jeder vierten Tiroler Firma das Aus. Im Tourismus sei es sogar mindestens ein Drittel. 14 Prozent der Tiroler Beherbergungsbetriebe seien überschuldet, so Garbislander.