Regierung setzt Priorität auf Wachstum durch Steuerentlastung

Wien – In den vergangenen Wochen waren die Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus im Mittelpunkt der Regierungspressekonferenzen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sprach in Richtung Bevölkerung immerzu von der „neuen Normalität“, mit der man sich vorerst abfinden sollte. Diese Wortbildung dürfte nun nicht mehr so zum Einsatz kommen. In seiner Rede zum 75. Jahrestag der Gründung der Zweiten Republik sprach er vom „Comeback für Österreich“. Dieses Begrifflichkeit nützte er auch gestern, als er gemeinsam mit Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) auf den Fokus der Ankurbelung der Wirtschaft setzte.

Auf die Frage, in wessen Auftrag das Expertenpapier von Ende März erstellt wurde, in dem von bis zu 120.000 möglichen Toten die Rede war, und inwieweit das Mit-Entscheidungsgrundlage für das Handeln der Regierung gewesen ist, blieb Kurz vage. „Es gab unzählige Experten, nicht jedes hat jemand in Auftrag gegeben.“ Manche Papiere „kenne ich, manche nicht“. Es hätten unter Experten „unterschiedliche Einschätzungen“ bestanden. „Manche Experten tun das im Auftrag oder auf Bitte der Regierung hin – oder einfach so, weil das ihr Job ist. Die Aufgabe der Politik ist es, das alles zusammenzuführen“, so der Kanzler.