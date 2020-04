Hotelruine auf der Steinplatte in Waidring wird zum Teil abgerissen

Waidring – Dem Waidringer Schandfleck geht es jetzt an den Kragen. In der schier unendliche Geschichte des ehemaligen Alpengasthofs Steinplatte in Waidring gibt es jetzt ein neues Kapitel: Seit diesem Montag ist hoch droben am Berg unter Aufsicht der Polizei schweres Baugerät aufgefahren. Die Aufgabe der Bauarbeiter ist der Abriss des Dachgeschoßes der Hotelruine, wie Bezirkshauptmann Michael Berger gegenüber der TT bestätigt. Dafür wurden vom Besitzer 330.000 Euro hinterlegt.