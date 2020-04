„Mehr Menschenrettungsringe“: Was Befragte zur Sozialbranche sagen

Wien –Die Volkshilfe verlangt ob des heutigen „Tags der Arbeitslosen“ gezieltere Hilfe für die Menschen, um die ökonomischen Folgen der Corona-Krise bewältigen zu können. Er wolle Wirtschaft und Soziales nicht gegeneinander ausspielen, sagt Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich. „Wirtschaftsrettungsschirme ersetzen aber keine Menschenrettungsringe.“ Und derer bedürfe es mehr. Die Regierung mache viel, genug sei es nicht, befindet der gelernte Sozialarbeiter. Geld sei nicht nur in die Wirtschaft zu pumpen. Als Grundlage für dieses Begehren sieht Fenninger eine Studie zum Arbeitsmarkt, vom Sozialforschungsinstitut SORA bewerkstelligt.

Stark zugestimmt wird der Aussage: „Angesichts der hohen Belastungen ist eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden im Sozialbereich sinnvoll.“ Sieben von zehn Befragten befürworten ein solches Ansinnen. Er habe sich schon bei den Kollektivvertragsverhandlungen in der Sozialwirtschaft dafür eingesetzt, sagt Fenninger. „Wir sind auf dem Weg, aber wahrscheinlich noch nicht am Ziel.“

Das Ergebnis des Sozialbarometers ist für ihn jedenfalls ein Indiz dafür, „dass Sparpolitik bei den Menschen nicht angebracht ist“, vor allem nicht bei jenen in Gesundheits-, Sozial- und Pflegeberufen. Das lasse sich an einem weiteren Ergebnis der Studie ablesen: Für 87 Prozent der Befragten zeigt die Corona-Krise, dass es nötig sei, Menschen, die „systemrelevante“ Gesundheits- und Sozialdienstleistungen erbringen, besser zu entlohnen als derzeit. Zu dieser Causa sind – „wegen Zeitknappheit“, wie es heißt, nur 626 Leute befragt worden. Der Volkshilfe-Direktor ortet dennoch eine klare Tendenz: „Wir sehen hier in der Krise, wie wichtig diese Branche ist.“ (kale)