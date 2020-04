EU geht nicht gegen Ungarns Notstandsgesetzgebung vor

Die EU-Kommission hat einen Medienbericht bestätigt, wonach sie zunächst nicht gegen das ungarische Notstandsgesetz vorgehen wird. Die EU-Kommission habe das Gesetz gelesen und „es gibt noch keinen Grund, ein Vertragsverletzungsverfahren zu starten“, sagte die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Vera Jourova, am Mittwoch in Brüssel.

Jourova betonte aber, dass diese Einschätzung für den Moment gelte. Die Lage in Ungarn müsse im Kontext gesehen werden, denn bereits vor der Coronakrise habe es „große Sorge“ zur Gewaltenteilung und zur Pressefreiheit in Ungarn gegeben. Zudem laufe gegen Ungarn ein EU-Rechtsstaatsverfahren nach Artikel 7 des EU-Vertrags. Jourova versicherte, sie werde die Situation in Ungarn „proaktiv“ weiterverfolgen.