Mindestens 25 Tote bei Lagerhausbrand in Südkorea

Bei einem Brand in einem Lagerhaus in Südkorea sind mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Mehrere Menschen seien noch in dem vierstöckigen Gebäude in Icheon östlich der Hauptstadt Seoul eingeschlossen, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Mittwoch. Die Rettungskräfte konnten demnach sieben Verletzte bergen.