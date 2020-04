FPÖ sieht „Cyber-Schlepperei“ durch Online-Anträge

Die FPÖ hat die von der EU-Kommission veröffentlichten Leitlinien zu Asylverfahren während der Coronakrise scharf kritisiert. Der Vorstoß, Asylanträge auch auf elektronischem Weg oder per Post zuzulassen, „widerspricht jeglicher Lebenserfahrung und führt ins ‚rechtliche Nirvana‘“, sagte der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Christian Ries am Mittwoch laut Aussendung.

Die EU-Kommission will durch die Mitteilung sicherstellen, dass Asylrecht auch in der Coronakrise eingehalten wird. So spricht sich die EU-Behörde für Videokonferenzen aus, wenn persönliche Asylbefragungen ausgesetzt werden. „Persönliche Anhörungen sollten nach Möglichkeit per Videokonferenz aus der Ferne durchgeführt werden, es sei denn, besondere verfahrenstechnische Erfordernisse lassen eine persönliche Anhörung per Videokonferenz für den betreffenden Antragsteller ungeeignet erscheinen“, heißt es in den Leitlinien. „Darüber hinaus sollte auf eine über spezielle Telefonkanäle erfolgende Simultan-Fernverdolmetschung zurückgegriffen werden.“