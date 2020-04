Verzweifelte Suche nach Wohnung hat ein Happy End

Seefeld, Thaur – Erleichterung und Dankbarkeit sind Ibrahim Özbek deutlich anzuhören, so richtig glauben kann er es noch nicht: Rund vier Jahre lang war seine Familie vergeblich auf der Suche nach einer geeigneten barrierefreien Wohnung (die TT berichtete). Jetzt gibt es doch noch eine Lösung – dank der Unterstützung durch den Verein RollOn um Obfrau Marianne Hengl.

Zur Vorgeschichte: Ilker, der 15-jährige Sohn der Özbeks, ist schwerst behindert, muss mit einer Sonde ernährt werden, kann nicht selbst sitzen, braucht umfassende Pflege. Seit 2013 lebt die Familie in Seefeld in einer Gemeindewohnung, die zwar per Lift erreichbar ist, sich innen allerdings über zwei Stockwerke erstreckt – eine enorme Hürde für die Betreuung von Ilker. Bislang müssen ihn die Eltern mehrmals täglich über eine enge, gewundene, nicht für einen Treppenlift geeignete Stiege hinauf- und hinuntertragen – u. a. frühmorgens zum Ankleiden, Windelwechseln und zur Nahrungsversorgung, bevor Ilker zur Betreuung im Elisabethinum Axams abgeholt wird. Da Vater Ibrahim als Koch oft bis spätabends arbeitet, muss die zierliche Mutter Nejla ihren Sohn vielfach sogar alleine nach oben tragen.