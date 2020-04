Verbände beklagen Lage der Pressefreiheit in Europa

Die Lage der Pressefreiheit in Europa hat sich nach Angaben Internationaler Journalistenverbände verschlechtert. „Der Zustand der Medienfreiheit in Europa ist heute zutiefst unbefriedigend“, steht im am Mittwoch veröffentlichten Jahresbericht der Plattform zum Schutz von Journalisten des Europarats. Es gebe „einen wachsenden Trend, Journalisten durch Einschüchterung zum Schweigen zu bringen“.

Ende 2019 „befanden sich mindestens 105 Journalisten in der Türkei, in Aserbaidschan, in der Russischen Föderation und auf dem unter russischer Kontrolle stehenden ukrainischen Gebiet der Krim hinter Gittern“, heißt es in dem Bericht. Zwei Journalisten seien im vergangenen Jahr in Mitgliedstaaten des Europarats getötet worden: Lyra McKee bei Krawallen in Nordirland und Wadim Komarow durch einen persönlichen Angriff in der Ukraine.