Sommerspiele 2021 laut IOC nicht abhängig von Impfstoff

Der Chef der japanischen Ärztekammer, Yoshitake Yokokura, hatte am Dienstag erklärt, es wäre schwierig, die Spiele ohne Impfstoff auszurichten. Coates stufte diese Aussage am Mittwoch als „Meinung“ ein.

„Ein Impfstoff wäre nett, aber wir halten uns an die WHO und die japanischen Gesundheitsbehörden. Die Gesundheit aller Athleten und der anderen Teilnehmer hat oberste Priorität“, betonte der Australier. Als neuer Termin für die Sommerspiele ist wegen der Pandemie der Zeitraum von 23. Juli bis 8. August 2021 festgelegt worden.

„Wir haben gesagt, dass die Olympischen und Paralympischen Spiele in einer Form durchgeführt werden müssen, dass alle Athleten und Zuschauer bei einer Teilnahme sicher sind. Es wäre unmöglich, die Spiele in dieser Form abzuhalten, wenn die Coronavirus-Pandemie nicht eingegrenzt ist“, sagte Abe in seiner Replik an einen Oppositionspolitiker. Am Vortag hatte der Chef der japanischen Ärztekammer, Yoshitake Yokokura, erklärt, es wäre schwierig, die Spiele ohne Impfstoff auszurichten.