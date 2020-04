Deutschland verbietet Hisbollah und führt Razzien durch

Die Hisbollah muss ihre Aktivitäten in Deutschland einstellen. Der deutsche Innenminister Horst Seehofer sprach am Donnerstag ein Betätigungsverbot für die schiitische Islamistenvereinigung aus. Polizisten durchsuchten in der Früh vier Moscheen und Vereine in Berlin, Bremen, Münster und Dortmund, die der Bewegung zugerechnet werden.