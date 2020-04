Psychiater: Auch Geisterspiele taugen zum Aggressionsabbau

Zwar käme in einem vollen Stadion die Psychologie der Masse dazu. „Aber von den emotionalen Bedürfnissen her betrachtet, kann auch ein Spiel ohne Zuschauer viel erfüllen“, meinte der gebürtige Vorarlberger Haller. „Zwar nicht in der intensiven Art und Weise wie im Stadion, aber doch ganz ordentlich“, erklärte er. „Geisterspiele wären eine gute Möglichkeit, den Frustrationslevel zu reduzieren und den zunehmenden Aggressionsdruck in sozial verträglicher Weise zu kanalisieren.“