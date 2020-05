Die Hebamme kommt in Corona-Zeiten übers Netz

Innsbruck – Nabelpflege, Rückbildung, Stillen, Baby-Blues. Die Geburt eines Baby­s bringt viel Freude, frischgebackene Mamas haben aber oft viele Fragen und das Familienleben wird auf den Kopf gestellt. Zur Nachsorge betreuen Hebammen Mutter und Baby acht Wochen lang im Wochenbett. Ein Angebot, das etwa 30 Prozent der Frauen in Tirol in Anspruch nehmen. Seit aufgrund des Coronavirus Sozialkontakte möglichst reduziert werden sollten, kommt die Hebamme nicht nur zum Hausbesuch, sondern berät auch über Telefon oder Internet. „Wir freuen uns sehr, dass wir schnell nach Beginn der Corona-Krise eine Vereinbarung mit der Österreichischen Gesundheitskasse treffen konnten, dass Hebammen Beratung auch telemedizinisch anbieten und über die Krankenkasse abrechnen können“, sagt Petra Welskop, Präsidentin des Österreichischen Hebammengremiums und Landesgeschäftsführerin des Gremiums in Tirol.

Anders als in deutschen Kliniken konnten in den Tiroler Kreißsälen Väter bei der Geburt überwiegend dabei sein. Besuch durfte danach im Krankenhaus aber keiner empfangen werden. Diese Ruhe hätten viele Frauen zur Erholung genossen, so Welskop. Aus Sehnsucht nach den Papas und Geschwisterkindern daheim wollten viele dennoch möglichst bald nach Hause gehen. So werde derzeit der Großteil der Frauen schon am zweiten Tag nach der Entbindung entlassen.