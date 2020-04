Wegen Geldstreitigkeiten Mann in OÖ mit Machete bedroht

Im Streit über Geldschulden hat ein 32-Jähriger bereits am Montagabend einen 27-Jährigen in Schlüßlberg (Bezirk Grieskirchen) mit einer Machete bedroht. Der Vorfall wurde erst zwei Tage später angezeigt. Daraufhin statteten Polizisten dem 32-Jährigen einen Besuch ab und stellten in dessen Wohnung die Machete sicher. Der Verdächtige wurde laut Polizei in die Justizanstalt Wels eingeliefert.