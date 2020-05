Innsbruck – Zugegeben, der Vergleich mit einer Kuh oder einem Schaf ist nicht gerade schmeichelhaft, aber man muss der Realität ins Aug­e blicken. Derzeit machen es viele wie die Vierbeiner und naschen ständig und beharrlich vor sich her. Die Corona-­Krise und das damit verbundene Daheimsein, das Home-Offic­e, wirken sich auch auf das Essverhalten aus. „Grazin­g“ (dt. grasen/weiden) nennt sich dieses Phänomen, mit dem sich auch Studierende des Bachelor-Studiengangs Diae­tologie an der fh gesundheit (fhg) in Innsbruck unter der Leitung von Anna Elisabeth Purtscher beschäftigt haben.