Wilfried Kirschl: Meister der Farbe im Nicht-Farbigen

Ein Buch, das auf das malerische Werk Kirschls fokussiert sein wird, dem Entwerfer einer fabelhaften ästhetischen Gegenwelt zur Wirklichkeit. In den frühen Jahren noch inspiriert von den Meistern der klassischen französischen Moderne, bevor Wilfried Kirschl seine Bildwelt nicht zuletzt durch das Vorbild von Giorgio Morandi formal wie koloristisch radikal reduzieren sollte, um vorzuführen, wie delikat „farbig“ die Nicht-Farbe Weiß sein kann.

Den sensiblen Umgang mit der Farbe hat der vor zehn Jahren verstorbene Künstler an der Wiener Akademie der bildenden Künste – neben Josef Dobrowsky – vom großen Herbert Boeckl gelernt. Dessen Enkel, der Kunsthistoriker Matthias Boeckl, in der Monografie unter dem Blickwinkel „Kontinuität als Programm, Humanität als Ziel“ Kirschls vielgestaltiges Oeuvre im österreichischen Kontext reflektieren wird, während Marianne Hussl-Hörmann es sich vorgenommen hat, die „Harmonie parallel zur Natur“ in dessen Werk zu ergründen. Bevor im umfassenden Bildteil der Künstler anhand von Zitaten aus seinen Schriften und Briefen selbst zu Wort kommen wird. (schlo)