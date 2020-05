Richtungsweisendes Urteil im Umgang mit Bildmaterial bei Vereinen

So hatte der TGV letzten Juli Landesmeisterschaften für Schüler und Jugendliche veranstaltet. Wie die Jahre zuvor waren von den jungen Sportlern Bilder beim Wettkampf angefertigt und veröffentlicht worden. Zuvor hatte der TGV bei der Ausschreibung der Veranstaltung darauf hingewiesen, dass „zum Zwecke der Darstellung der Veranstaltung Fotos und Filme erstellt werden, die auf TGV-Webseiten, sozialen Medien sowie in Printmedien veröffentlicht werden können“. Mit Teilnahme an der Veranstaltung würden Golfer auch der Datenverarbeitung zustimmen.

Für den TGV in einer Erststellungnahme „geradezu grotesk und frei von sachlicher Grundlage“ – der Hinweis in der Ausschreibung wäre ausreichend. Die Datenschutzbehörde gab der Beschwerde jedoch statt. Demnach begründet so ein Absatz in der Ausschreibung eben keine ausdrückliche Zustimmung zur Anfertigung von Bildmaterial. Diese muss künftig wohl separat eingeholt werden. „Eine Einwilligung ist ausdrücklich und aktiv zu erteilen. Aus der Anmeldung ist keinesfalls eine unmissverständliche Willensbekundung zur Verwendung personenbezogener Daten abzuleiten“, so die Behörde.