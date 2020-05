Angst vor sozialer Krise in Tirol im Fahrwasser von Corona

Innsbruck – Die wirtschaftlichen Folgen abfedern und damit eine soziale Krise abwenden – das müssen laut Tirols Soziallandesrätin Gabriele Fischer (Grüne) nun die vorrangigen Ziele sein. So werde beispielsweise die Delogierungsprävention neben den Standorten Wörgl und Innsbruck auch aufs Oberland ausgeweitet und künftig in Imst angeboten.

Dass es diesen Zusammenhalt in Tirol gibt, das hätten die vergangenen Wochen deutlich gezeigt, meint Caritas-Direktor Georg Schärmer und verweist auf die zahlreichen Hilfsinitiativen und Nachbarschaftshilfen, die sich binnen kürzester Zeit formiert haben. Er sieht daher in der Krise und im Abschied vom Alltag, wie man ihn bisher kannte, auch eine Chance für Neues und Besseres. „Teilen und verzichten sind die Leitplanken in eine neue und gerechtere Welt“, appelliert er an die Bevölkerung, mit Rücksicht und Sorge um die unmittelbaren Mitmenschen zu handeln.