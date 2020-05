Historisch ruhiger Winter: Nur fünf Lawinentote in Tirol zu beklagen

Innsbruck – Am kommenden Sonntag veröffentlicht der Lawinenwarndienst Tirol den letzten täglichen Euregio-Lawinenlagebericht der Schneesaison 2019/20. Damit geht für das Team rund um den Leiter des Lawinenwarndiensts, Rudi Mair, ein historisch ruhiger Winter zu Ende. Denn gemessen am langjährigen Schnitt der tödlichen Lawinenunglücke ist heuer die Saison verhältnismäßig glimpflich abgelaufen. „Insgesamt fünf Todesopfer waren zu beklagen. Auch wenn jedes Todesopfer eines zu viel ist, ist diese Zahl bei durchschnittlich zwölf Todesopfern pro Saison eine vergleichsweise niedere“, bilanziert Rudi Mair. Er könne sich in den vergangenen 25 Jahren nur an zwei Winter erinnern, in denen weniger Menschen bei Lawinenabgängen ums Leben gekommen sind – wie etwa 2010/11, als nur ein Todesopfer zu beklagen war.