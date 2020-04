Innsbruck – Im Rapoldipark in Innsbruck wird die Sozialdemokratie heute keine Parteifreunde mit Schnitzeln bewirten. Und auch die Arbeiternehmervertreter der ÖVP samt AK-Fraktion werden in Absam keine Reden schwingen. Das Coronavirus hat auch die Feierlichkeiten zum 1. Mai in Tirol in die Knie gezwungen.