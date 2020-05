Stimmungsbild in Österreich: Wertewandel, EU-Kritik, Hoffen auf Normalität

Wien, Innsbruck – Der Wunsch nach Normalität bricht immer stärker durch und verdrängt zunehmend die Angst vor Ansteckung (diese sank in einem Monat von 74 auf 54 Prozent), ergab eine Gallup-Befragung. Die Regierung hat zwar noch viel Rückhalt für ihren Kurs (78 Prozent), 31 Prozent halten verschiedene Einschnitte aber für übertrieben. 36 Prozent betonten, an ihren Lebensgewohnheiten von vor der Corona-Krise einiges ändern zu wollen.

Das Glücksbarometer der Covid-19-Umfrage von P8 Marketing zeigt: Gesundheit ist für 86 % am wichtigsten, gefolgt von intakter Familie (71 %) sowie keine Geldsorgen zu haben (65 %). Gutes Aussehen ist nur mehr für 10 % „glücksentscheidend“. Die Sehnsucht nach einem „normalen Alltag“ ist bei rund 62 % groß, ebenso die Vorfreude auf Treffen mit Freunden (61 %) und Zeit mit der Familie (49 %).

Gleich 62 % der Befragten gaben an, dass ihnen erst durch die Corona-Krise bewusst geworden sei, wie sinnstiftend ihr Job sei. Für 80 % wäre ein Jobverlust schlimm. Ebenfalls 80 % sind mit dem Umgang ihres Unternehmens mit den Beschäftigten in der Krise zufrieden, 16 % sind anderer Ansicht. Der 1. Mai als Feiertag für die Arbeitnehmer für 29 % wichtig.

Fast die Hälfte aller Befragten gibt an, dass ihre Einkaufs- und Shoppinglust abnehmen wird, auch wenn die Geschäfte geöffnet haben, Freunde, Familie und der Gemeinschaftssinn an Bedeutung gewinnen und Konsum (hier wollen viele mehr Regionalität) sowie das Styling-Bewusstsein an Wertigkeit verlieren werden. „Die Zeit der Selbstinszenierung und oberflächlichen Konsumlust ist vorbei. Die inneren Werte haben den äußeren Schein überholt“, analysiert P8-Chef Georg Hofherr.