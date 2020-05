T-Roc Cabriolet: Ravennablau auf vier Rädern

Fritzens – Das nahe Italien liegt im Augenblick in unerreichbarer Ferne. Als Urlaubsdestination kommt die verlockende Halbinsel Corona-bedingt nicht in Frage, die Grenzen sind geschlossen. Offen dagegen präsentiert sich das T-Roc Cabriolet, für zwei Tage zur Verfügung gestellt vom Produzenten, bestückt mit einem Wolfsburger Kennzeichen – und lackiert mit einer Italien-Referenz: Ravennablau. Die Farbe findet sich als Zitat auch im Innenraum bei zahlreichen Dekoreinlagen wieder.

Das T-Roc Cabriolet ist eine Besonderheit, denn es ist eine Art SUV-Cabrio. Damit hatte zuvor schon die Marke Land Rover experimentiert, ein paar Jahre lang boten die Briten das Range Rover Evoque Cabriolet an, allerdings mit bescheidenem Erfolg. VW ist nun in einem Segment unterhalb des Evoque unterwegs, und zwar bei subkompakten Sport Utility Vehicles. Mit einer Länge von 4,27 Metern ist er dem kompakten Golf ebenbürtig, innen gibt er sich jedoch bezüglich verwendeter Materialien eine Nummer zurückhaltender. Zwar glänzt auch das T-Roc Cabriolet erwartungsgemäß mit guter Verarbeitung und zudem mit einem (zumindest hinsichtlich des Testwagens) volldigitalen, hochauflösenden Instrumentarium sowie einem großzügig bemessenen Zentral-Touchscreen auf der Mittelkonsole. Aber harter Kunststoff dominiert bei der Gestaltung des Armaturenbretts. Dafür im höchsten Maße überzeugend: die einwandfrei arbeitende Sechsgang-Handschaltung, die direkte Lenkung, das angemessen komfortable Fahrwerk und die Laufkultur des 1,5-Liter-Vierzylinder-Turbobenzinmotors. Der leistet 150 PS und stemmt ein maximales Drehmoment von 250 Newtonmetern, willig und zügig setzt das Triebwerk wohldosierte Gaspedalbefehle in Vortrieb um. Während der Probefahrt genehmigte sich das Modell 7,5 Liter Treibstoff je 100 Kilometer. Damit kommt der Ottomotor dem WLTP-Resultat ziemlich nahe (6,4 bis 7,3 l/100 km; CO2-Ausstoß: 145 bis 165 g/km).