Citroëns fahrtaugliche Kleinhalle: Der Berlingo

Beeindruckend ist es schon, was Citroën da entworfen hat, jedenfalls in puncto normal lange Variante (4,4 Meter, eine XL-Version misst 4,75 m). Dank kastenartigen Aufbaus gibt es eine maximale Ausbeute beim Raumangebot. Höchst bequem sitzen die Insassen in beiden Sitzreihen, der Kofferraum fasst viel. Noch bekömmlicher ist dank der hochwertigen Shine-Ausstattung die Installation von drei Einzelsitzen im Fond. Allesamt eignen sie sich für die Verwendung von Platz beanspruchenden Kindersitzen einerseits, andererseits für das platzsparende Umlegen, um sperrige Güter transportieren zu können. In unserem Fall wurde das Modell auch für die Verlegung von Fahrrädern genutzt, gleichzeitig konnten zwei Rücksitze problemlos für Personen verwendet werden.