Mercedes GLA: Mehr SUV-Look und mehr Raum

Salzburg – Manche hatten an der ersten Generation der 2014 auf den Markt gekommenen GLA-Klasse etwas auszusetzen, insbesondere an der verhältnismäßig niedrigen Sitzposition angesichts des Anspruchs, ein Sport Utility Vehicle darzustellen. Doch am Markt schlug sich die skeptische Haltung nicht nieder – vom kompakten SUV verkaufte Daimler innerhalb von sechs Jahren weltweit mehr als eine Million Stück. Damit versteht sich von selbst, dass sich die Schwaben praktisch genötigt sahen, eine zweite Generation nachzulegen.