Millionen-Pleite von Innsbrucker Kunstmesse mit politischem Nachspiel

Innsbruck – Eine Pleite mit einer Million Euro Schulden – in der Tiroler Kulturszene kommt das nicht allzu oft vor. Johanna Penz, Veranstalterin der Art Kunstmesse in Innsbruck, ist mit ihrer gleichnamigen GmbH in die Insolvenz geschlittert. Rettungs- und Übernahmeversuche scheiterten. Das Unternehmen wird gelöscht. Die Gläubiger gehen leer aus. Penz will mit einer im Vorjahr gegründeten neuen GmbH weitermachen. Zumindest hat sie das angekündigt. Die Art Innsbruck soll im Jänner 2021 zum 25. Mal über die Bühne gehen, erneut in der Messe in Innsbruck.