Julian Rachlin übernimmt Herbstgold Festival in Eisenstadt

Das Herbstgold-Festival in Eisenstadt bekommt 2021 einen neuen künstlerischen Leiter: Der Violinist und Bratschist Julian Rachlin wird diese Position übernehmen, bestätigte Direktor Karl Wessely von den Esterhazy Betrieben am Donnerstag einen Bericht des ORF Burgenland. Der Vertrag mit Rachlin sei bereits unterschrieben. Neben Etabliertem soll auch Neues geboten werden.

„Wir haben vor, international auch in Ungarn ein Festival zu etablieren. Es ist einiges noch in der Pipeline für uns“, sagte Wessely im APA-Gespräch. Andreas Richter, der bisher Herbstgold und das Konzertprogramm classic.Esterhazy verantwortet hat, soll künftig die Gesamtkoordination für alle esterhazyschen Festivals haben. Er werde auch weiterhin für classic.Esterhazy verantwortlich sein.

2018 sei er in Eisenstadt beim Herbstgold Festival als Solist aufgetreten und habe im zweiten Teil auch die Haydn Philharmonie dirigiert, erinnert sich Wessely. „Da haben wir uns gedacht, als Identifikationsfigur und als Leiter für dieses Festival könnten wir genau so jemand brauchen.“

„Das Festival in Dubrovnik hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, die Bevölkerung für kulturelle Projekte in der Heimatstadt zu gewinnen. Auch hier in Eisenstadt möchte ich, dass die Bewohner sich mit Herbstgold identifizieren und darauf stolz sind“, so Rachlin. Sein Credo für die Programmgestaltung 2021 laute: „Etabliertes beibehalten und weitere Highlights setzen.“ Bereits bekannte Programmpunkte wie die Haydn Philharmonie, Balkan- und Roma-Sounds sowie Jazz werde es auch weiterhin geben.