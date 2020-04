Ungarns Regierung fordert Entschuldigung von EVP-Chef Tusk

Ungarn erwartet eine Entschuldigung von EVP-Chef Donald Tusk wegen seiner unbegründeten Kritik am ungarischen Corona-Notstandsgesetz. Das betonte Kanzleiminister Gergely Gulyas am Donnerstag in Budapest. Die Forderung begründete der Minister damit, dass laut Europäischer Kommission die Pandemie-Maßnahmen im Einklang stünden mit den Regelungen der Union.