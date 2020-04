Sondersitzung des Bundesrats zu Coronagesetzen am Montag

ÖVP und Grüne unternehmen am Montag einen Versuch, das jüngste Covid-19-Gesetzespaket rasch durch den Bundesrat zu bekommen. Gemeinsam haben sie eine Sondersitzung der Länderkammer beantragt. Dort könnte die rot-blaue Mehrheit im Bundesrat die unliebsamen Teile des Gesetzespakets zwar um bis zu acht Wochen verzögern. Dies gilt nach der Einigung auf die Sondersitzung aber als unwahrscheinlich.

Der Grüne Fraktionschef im Bundesrat, Marco Schreuder, erwartet bei der Sondersitzung des Bundesrats am frühen Montagnachmittag zwar ein Veto von SPÖ und FPÖ gegen Teile des Gesetzespakets. Diesen Einspruch der Länderkammer könnte der türkis-grün dominierte Nationalrat in einer Sondersitzung kommende Woche aber überstimmen. Somit könnte das Gesetzespaket inklusive der von der Opposition abgelehnten Teile in Kraft treten.