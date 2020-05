Muttersein: Ein Gefühl, schwer zu beschreiben

Innsbruck — Es gibt wirtschaftliche Berechnungen, was eine Mutter verdienen müsste, wenn sie alle ihre Tätigkeiten in Rechnung stellen würde. Für einen 40-Stunden-Job veranschlagt, kommt man auf rund 6000 Euro.

Christine Geserick, Familiensoziologin am Österreichischen Institut für Familienforschung (ÖIF) an der Universität Wien, sieht den Muttertag und die Heraushebung der besonderen Rolle der Frauen auch kritisch (siehe Interview unten).

Die große Herausforderung für Mütter sei, sich nicht auf die Mutterrolle reduzieren zu lassen. „Eine Mutter ist nicht nur Mutter, sondern ein eigenständiger Mensch mit Wünschen und kreativen Ideen, die nicht nur ihre Kinder betreffen, sondern auch die Partnerschaft, den Freundeskreis und berufliche Ziele." Bei Letzteren mangle es oft an Aufstiegschancen in der freien Wirtschaft, weil manche Positionen nicht als Teilzeitjob angeboten werden. „Alleinerzieherinnen haben es noch mal schwerer", hält Geserick fest.

Lisa Pohl und ihre Lebensgefährtin Stefanie Mair sind seit Kurzem dreifache Mütter. Pohl, die sich zwei Jahre ganz dem Nachwuchs widmen will, würde sich oft mehr Wertschätzung für die Mütter wünschen. „Der Feminismus hat viel für die Frauen erreicht, oft fühlt man sich aber unter Druck gesetzt, weil die Rolle als Mutter gesellschaftlich wenig Anerkennung hat. Es gibt auch das Recht der Kinder, die brauchen einen in den ersten Jahren besonders." Was Muttersein für sie bedeute, könne sie schwer in Worte fassen. Natürlich würden einem die Mühen einfallen: durchwachte Nächte, Sorgen, wenn das Kind krank ist. All das werde jedoch aufgewogen durch das Wunder, die Kindern dabei begleiten zu dürfen, wie sie sich entwickeln.