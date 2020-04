Jugendlicher in Höhle in der Obersteiermark eingeschlossen

Am Schödelkogel in Bad Mitterndorf (Bezirk Liezen) ist seit dem späten Nachmittag ein Jugendlicher in einer Höhle eingeschlossen. Die Bergrettung und Polizei Mitterndorf sind unterwegs und versuchen den Burschen, der nicht verletzt sein dürfte, zu bergen. Nähere Details, warum der Jugendliche sich nicht selbst aus der Höhle befreien konnte, waren vorerst nicht bekannt.